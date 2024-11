VERSO CROTONE-CATANIA: Toscano non vince allo “Scida” dal 2013

Mai dire pareggio. Questo dice il bilancio dei precedenti da allenatore di squadre guidate da Domenico Toscano contro il Crotone, con tre vittorie e due sconfitte. Per il tecnico rossazzurro, che torna nella “sua” Calabria essendo nativo di Cosenza, domenica si tratterà del sesto confronto con i pitagorici. Ritrova gli squali dopo il match di Coppa Italia Serie C risalente ad agosto, concluso 7-6 per il Catania dopo la lotteria dei rigori (1-1 nei minuti regolamentari con gol di Gomez al 47′ e Luperini al 68′).

Prima di allora, nell’estate del 2015, vinse il Crotone per 1-0 contro la Ternana di Toscano nell’edizione della Coppa Italia maggiore, in gol l’ex difensore rossazzurro Claiton. Due anni prima, in Serie B, affermazione esterna del Crotone ancora al cospetto della Ternana per 2-3 (l’ex attaccante del Catania Antenucci tra i marcatori) dopo lo 0-1 degli umbri allo “Scida” maturato nel girone d’andata, il 23 febbraio 2013. Ad oggi questa è l’unica vittoria fuori casa di una formazione allenata da Toscano contro il Crotone. Il 25 settembre 2012, invece, sempre in B finì ancora 1-0 Ternana ma al “Liberati”.

VIDEO: Toscano, la vittoria allo “Scida” da tecnico della Ternana

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

