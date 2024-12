CATANIA FEMMINILE: ritorno al successo, poker in Coppa Italia Serie C

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

La squadra guidata da Pierpaolo Alderisi torna al successo, imponendosi per 4-0 a spese della Giovanile Rocca nella seconda delle tre giornate del girone eliminatorio della Coppa Italia di Serie C femminile. Alla doppietta di Carlotta Sciuto, che indirizza il match, seguono le reti di Alessia Cammarata e Marem Ndiongue, entrambe dalla lunga distanza nella seconda metà della ripresa. Domenica 22 dicembre, per la terza ed ultima giornata del raggruppamento 1, Catania-Siracusa.

Coppa Italia Serie C Femminile – Raggruppamento 1 – Seconda giornata – Domenica 15 dicembre – Rocca di Capri Leone (Messina)



Giovanile Rocca-Catania 0-4

Reti: pt 27° Sciuto; st 16° Sciuto, 26° Cammarata, 33° Ndiongue.

Giovanile Rocca: 1 Giordano; 3 Lazzara (1°st 5 Russo), 4 Vitale (43°st 6 Miracola), 7 Venuto (38°st 16 Monaco), 8 Cinque, 9 Minciullo (K), 13 D’Ambra (1°st 10 Graziano), 15 Boccanfuso, 18 Raffaele, 19 Cammareri, 23 Cucinotta. A disposizione: 12 Santospirito; 2 Lombardo, 11 Florio, 17 Smiriglia, 20 Lupica. Allenatrice: Grazia Buttaccio.

Catania: 1 Orlando; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (VK), 6 Gaglio, 7 Basilotta (35°st 14 Russo), 10 Cammarata, 16 Milazzo (23°st 67 Ndiongue), 19 Sciuto (30°st 11 Suriano), 22 Musumeci (33°st 20 Ferlito), 75 Vetere, 92 Papaleo (35°st 42 La Porta). A disposizione: 32 Trentadue; 3 Saraniti. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Tempi di recupero: pt 2’; st 0’.

Arbitro: Francesco Comito (Messina).

Assistenti: Alberto Bonomonte (Palermo) e David Bartolotta (Palermo).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***