CATANIA-SORRENTO: arbitra Mastrodomenico. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Designati gli arbitri delle gare valevoli per la 20a Giornata del girone C di Serie C. Catania-Sorrento, in programma domenica allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, coadiuvato da Luca Landoni (Trento) e Andrea Barcherini (Terni). Quarto ufficiale Giuseppe Rispoli (Locri).

Tre precedenti da direttore di gara con il Catania: nella passata stagione la sconfitta per 3-2 a Potenza proprio contro il Sorrento (doppietta di Cianci per i rossazzurri) e la vittoriosa trasferta di Caravaggio ai playoff contro l’Atalanta Under 23 (0-1 a firma di Bouah); in questo campionato, invece, il ko per 3-2 a Giugliano (Verna e Montalto in gol su rigore per gli etnei). E’ una conoscenza del Catania anche per essere stato designato come quarto ufficiale in occasione della finale d’andata di Coppa Italia Serie C vinta la scorsa stagione con il risultato di 2-1 dal Padova all’Euganeo e, prima ancora, a marzo 2022 nel match vinto dal Catania ad Avellino per 0-1 con gol di Sipos. Due precedenti per il Sorrento con il “fischietto” di Matera, entrambi risalenti allo scorso torneo di Serie C: Giugliano 1-0 Sorrento ed il citato Sorrento 3-2 Catania nello scorso campionato.

Nel 2014 il sig. Mastrodomenico esordì in Eccellenza e l’anno dopo arbitrò la finale di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Nella stagione 2016/17 fu promosso in Commissione Arbitri Nazionale. Una carriera in ascesa fino ad arrivare al salto in Serie C nel 2021, dopo tre anni di permanenza in D. La scorsa stagione è stato in qualche occasione oggetto di critiche. Ad esempio durante la partita Benevento 2-1 Turris, De Felice ha segnò un eurogol da centrocampo ma Mastrodomenico non lo convalidò ritenendo che la palla avesse colpito la traversa. Il quarto uomo tolse dai guai direttore di gara e guardalinee assumendosi la responsabilità di dirgli che era gol.

Nella sfida tra Juve Stabia e Foggia fu accusato di non aver assegnato un rigore alle Vespe per tocco di mani in area su una rovesciata di Bentivegna (fonte foggiacalciomania.com). A gennaio del 2023, in occasione del match Pro Patria 0-3 Padova i padroni di casa giocarono 73′ in dieci per l’espulsione dell’ex difensore rossazzurro Saporetti, la testata varesesport.com parlò di “abbaglio” e di “sfida compromessa senza un vero perchè” titolando “Mastrodomenico horror show”.

Passiamo alle statistiche. Mastrodomenico ha diretto 45 partite in Serie C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 230 cartellini gialli e 11 cartellini rossi, di cui 4 per somma di ammonizioni, fischiando 11 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 22 vittorie per le squadre di casa, 6 pareggi e 17 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente alle gare del girone C di Serie C, ha diretto 15 incontri estraendo 87 cartellini gialli, 3 rossi diretti e concedendo 3 rigori con un bilancio di 6 successi casalinghi, 2 risultati di parità e 7 acuti esterni. L’ultima vittoria di una squadra di casa nella stagione regolare risale al 9 novembre: Trapani 1-0 Cavese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***