CLASSIFICA MARCATORI: Inglese rimane a ridosso del podio, Caturano consolida il secondo posto

Riportiamo di seguito la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse 19 giornate. Tra le fila del Catania, Inglese rimane a ridosso del podio, dove Lescano mantiene la vetta con Caturano alle sue spalle a -3, Patierno e Tumminello in terza posizione.

15 GOL – Lescano (Trapani)

12 GOL – Caturano (Potenza)

9 GOL – Patierno (Avellino), Tumminello (Crotone)

7 GOL – Inglese (Catania), Lanini (Benevento), Leonetti (Team Altamura), Oviszach (Crotone), Salvemini (Audace Cerignola)

6 GOL – Anatriello (ACR Messina), D’Auria (Potenza), Emmausso (Foggia), Energe (AZ Picerno), Gomez (Crotone)

5 GOL – Balde (Giugliano), Fella (Cavese), Jallow (Audace Cerignola), Manconi (Benevento), Musso (Sorrento), Perlingieri (Benevento), Schimmenti (Potenza), Silva (Crotone), Sounas (Avellino), Vazquez (Monopoli)

4 GOL – Bernardotto (AZ Picerno), Bruschi (Monopoli), D’Amico (Team Altamura), Gori (Avellino), Grandolfo (Monopoli), Guerra (Juventus NG), Njambe (Giugliano), Stoppa (Catania), Volpicelli (AZ Picerno)

3 GOL – Bifulco (Trapani), Bolsius (Sorrento), Capomaggio (Audace Cerignola), Carretta (Casertana), Cuppone (Audace Cerignola), De Cristofaro (Avellino), De Francesco (Sorrento), De Rosa (Giugliano), Fall (Trapani), Lamesta (Benevento), Maiorino (AZ Picerno), Mazzocco (Foggia), Murano (Foggia), Pace (Monopoli), Palumbo (Juventus NG), Petrungaro (ACR Messina), Redan (Avellino), Russo (Avellino), Silvestri (Trapani), Sorrentino (Cavese), Talia (Benevento), G. Vitale (Cavese), Zigoni (Taranto)

2 GOL – Acampora (Benevento), Afena-Gyan (Juventus NG), Battimelli (Taranto), Berra (Benevento), Bianchi (Casertana), Bianchini (Audace Cerignola), Bulevardi (Monopoli), Capanni (Latina), Carpani (Catania), Celiento (Trapani), Ciuferri (Giugliano), Crecco (Latina), Da Graca (Juventus NG), Damian (Casertana), Giannone (Turris), Giorgione (Giugliano), Giron (Crotone), Guerini (Crotone), Kanoutè (Trapani), Luciani (ACR Messina), Millico (Foggia), Minesso (Team Altamura), Montalto (Catania), Pagliai (AZ Picerno), Paolucci (Audace Cerignola), Proia (Casertana), Pugliese (Turris), Rolando (Team Altamura), Rosafio (Potenza), Salines (Foggia), Shiba (Taranto), Simonetti (Benevento), Tascone (Foggia), Todisco (Sorrento), Udoh (Trapani), M. Vitale (Crotone), Viteritti (Monopoli), Viviani (Benevento)

1 GOL – Amaradio (Juventus NG), Anastasio (Catania), Anghelè (Juventus NG), Angileri (Monopoli), Ardizzone (Taranto), Asencio (Casertana), Calvano (Monopoli), Cardoni (AZ Picerno), Cargnelutti (Crotone), Casarini (Turris), Castellano (Turris), Castellini (Catania), Castorani (Potenza), Celeghin (Giugliano), Ciotti (Trapani), Cuccurullo (Sorrento), Cudrig (Juventus NG), D’Agostino (Giugliano), D’Ausilio (Avellino), D’Andrea (Catania), Deli (Casertana), De Paoli (Giugliano), De Santis (Team Altamura), Di Gennaro (Catania), Di Livio (Latina), Diop (Cavese), Dipinto (Team Altamura), Di Pasquale (Crotone), Di Renzo (Latina), Di Somma (Sorrento), Enrici (Avellino), Ercolano (Latina), Ekuban (Turris), Esposito (AZ Picerno), Fabbro (Taranto), Felippe (Potenza), Forti (Catania), Franco (AZ Picerno), Frascatore (Avellino), Frisenna (ACR Messina), Gagliano (Audace Cerignola), Galletta (Casertana), Garofalo (ACR Messina), Gatti (Casertana), Ghisolfi (Potenza), Grande (Team Altamura), Guglielmotti (Catania), Guarracino (Taranto), Ierardi (Catania), Jimenez (Catania), Karic (Trapani), Kostadinov (Crotone), Loreto (Cavese), Lunetta (Catania), Macca (Juventus NG), Mancini (Casertana), Marranzino (Cavese), Milesi (Potenza), Minelli (Giugliano), Morrone (Turris), Mutanda (Avellino), Ndoj (Latina), Nocerino (Turris), Onofrietti (Turris), Orlando (Foggia), Oukhadda (Benevento), Padula (Giugliano), Paglino (Casertana), Palermo Dutra (Team Altamura), Papadopoulos (Juventus NG), Parodi (Foggia), Pedicillo (ACR Messina), Peretti (Cavese), Petito (AZ Picerno), Pezzella (Cavese), Pinato (Benevento), Polidori (Sorrento), Quaini (Catania), Riccardi (Latina), Rigione (Avellino), Rillo (Potenza), Romano (Giugliano), Sainz-Maza (Audace Cerignola), Saio (Cavese), Santarcangelo (AZ Picerno), Scaccabarozzi (Turris), Scravaglieri (Latina), Selleri (Potenza), Semedo (Juventus NG), Simone (Team Altamura), Speranza (Taranto), Spini (Trapani), Starita (Benevento), Stivanello (Juventus NG), Tascone (Audace Cerignola), Toșca (Benevento), Yabre (Monopoli), Vano (Avellino), Vazquez (Monopoli), Verna (Catania), Verrengia (Potenza), Vigliotti (Cavese), Visentin (Audace Cerignola), Vitali (AZ Picerno), Vitiello (Sorrento), Zunno (Foggia), Zuppel (Trapani)

