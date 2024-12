GIUDICE SPORTIVO: Catania, nuova ammenda di 400 euro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A., Sig. Marco Ravaglioli, ha inflitto al Catania una nuova ammenda di 400 euro dopo la precedente in Coppa Italia. Sanzione comminata al club rossazzurro, in occasione del confronto casalingo con la Cavese, “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nei Settori Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

