LA SICILIA – Inglese: “Catania, spero di non essere un simbolo ma esempio di professionalità. Faggiano come un padre. Scaliamo più posizioni possibili”

Il bomber del Catania Roberto Inglese concede un’intervista al quotidiano La Sicilia. Ecco quanto evidenziato:

“In doppia cifra alla prima giornata di ritorno? Sinceramente non me l’aspettavo. In avvio di stagione il mio obiettivo era disputare più gare possibili perchè ero reduce da anni in cui avevo giocato veramente poco. Anche in passato ho fatto gol che hanno contribuito a portare punti alla squadra, sono felice che le mie reti riescano ad aiutare il Catania”.

“Ho trovato un bel gruppo e un ambiente sano. Giocare di fronte a 18mila persone per me è un motivo di orgoglio e carica. Ho scelto Catania anche per questo motivo, sapevo di andare in una piazza esigente. Anche il fatto di arrivare al campo due ore prima e vedere lo stadio pieno ti carica. Il clima è favoloso, qui quando ti svegli con il sole hai anche più voglia di uscire e andare al campo”.

“Conosco il direttore Faggiano da tanti anni, per me è diventato come un padre – è stato lui a convincermi a venire a Catania e spero di ripagarlo -, ho stabilito un rapporto di stima reciproca con il presidente Pelligra, il vice presidente Grella e il tecnico. Sono grandi professionisti, ci somigliano anche perchè parlano poco e preferiscono lavorare”.

“Il nostro obiettivo è scalare più posizioni possibili in modo che ad aprile si possano tirare le somme. All’andata abbiamo avuto difficoltà perchè tra infortuni e il rinnovamento della squadra in estate anche all’ultimo giorno non era semplice. Siamo lì, possiamo dire la nostra.

“Credo e spero di essere non un simbolo ma un esempio per quel che concerne la professionalità. Ho conosciuto e giocato con Maxi Lopez, lui ha calcato palcoscenici più importanti. Vorrei che rimanesse in mente ai catanesi il volermi sacrificare per la squadra e il fatto che io tenga alla maglia. Chi sono in privato? Una persona tranquilla con hobby e passioni, non sono un tipo che va in giro e ama far parlare di sè. Come vedete in campo sono nella vita di tutti i giorni. Silenzioso, generoso“.

