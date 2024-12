MERCATO: Tello, la Salernitana riflette sul futuro. C’è il rischio che rientri alla base

Sin qui non un’esperienza da incorniciare per Andres Tello. Il centrocampista che il Catania ha ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana nella sessione estiva del calciomercato, fatica ad ingranare la marcia giusta. Il precedente allenatore Giovanni Martusciello (ex rossazzurro, ndr) puntava molto su di lui ad inizio stagione. Il rendimento del calciatore colombiano, però, non sempre è stato all’altezza della situazione. Anzi, spesso Tello ha incontrato difficoltà, deludendo le aspettative.

Sotto la gestione Colantuono (altro ex Catania), da qualche settimana, le cose non sono migliorate. Ecco perchè la dirigenza della Salernitana riflette, valutando se rinnovare la fiducia al ragazzo nella seconda metà del campionato cadetto oppure interrompere l’accordo di prestito col Catania. In tal caso Tello rientrerebbe alla base rappresentando, dunque, un problema in più per la società etnea nell’ottica di liberare gli esuberi, tenendo anche conto dell’elevato ingaggio percepito dall’ex Benevento.

