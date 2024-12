QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi in vista del Potenza

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Potenza, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Adamonis a difesa dei pali; Ierardi, Quaini e Castellini a completamento del reparto arretrato; Raimo, Sturaro, De Rose e Anastasio a centrocampo con Stoppa e Jimenez alle spalle di Inglese in avanti.

Rispetto alla precedente gara di campionato disputata dal Catania con il Taranto, i tifosi sarebbero dunque favorevoli ad impiegare dal 1′ Adamonis in porta (scelta obbligata vista l’indisponibilità di Bethers) e Castellini in difesa con il rientro di Anastasio sull’out sinistro. Ricordiamo che, per l’occasione, il tecnico degli etnei, oltre al citato Bethers, non ha inserito nella lista delle convocazioni Celli, Di Tacchio, Guglielmotti, Luperini e Di Gennaro.

