QUI CATANIA: Farroni difenderà da subito i pali rossazzurri?

Martedì sera è stato ufficializzato dal Catania l’ingaggio di Alessandro Farroni. Il portiere classe 1997, vecchia conoscenza di mister Toscano, è immediatamente a disposizione del tecnico in vista del confronto casalingo con il Sorrento. Per l’occasione dovrebbe giocare dal 1′, considerando l’infortunio di Bethers che si è operato a Villa Stuart. Prenderebbe il posto di Marius Adamonis, protagonista in negativo nella sconfitta interna contro il Potenza e anche in precedenti occasioni. Farroni non gioca in competizioni ufficiali da aprile 2024, quando militava tra le fila dell’Alessandria nel girone A di Serie C difendendo i pali da titolare: lo 0-0 in casa al cospetto del Legnago ed il ko, sempre tra le mura amiche, contro il Vicenza per 1-2.

