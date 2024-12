QUI CATANIA: tra Potenza e Sorrento, sei punti nel mirino per svoltare

Toscano aveva detto alla vigilia di Taranto-Catania che le successive tre partite avrebbero potuto cambiare lo scenario in casa rossazzurra. La prima è andata come da pronostico, ottenendo una vittoria netta, legittima e meritata. I prossimi due insidiosi ostacoli per la squadra di Toscano saranno al “Massimino”, dove c’è da guarire soprattutto dal ‘mal di gol’ casalingo, dato in controtendenza rispetto a quanto accade fuori casa.

Sabato renderà visita agli etnei un Potenza reduce dalla roboante vittoria interna con il Latina e avente in classifica gli stessi punti acquisiti sul campo dal Catania (escludendo il -1 inflitto dalla giustizia sportiva ai rossazzurri, ndr). La domenica successiva, nuovo appuntamento tra le mura amiche prima della chiusura dell’anno solare al cospetto del Sorrento, formazione alle spalle del Catania ma con un solo punto di distacco. L’Elefante mira a raccogliere 6 punti prima della sosta per svoltare e dare slancio alle proprie ambizioni, in vista del primo confronto del 2025 sul campo della capolista Benevento. L’opportunità è ghiotta, l’auspicio è che – a differenza di molte altre circostanze precedenti – non venga sciupata.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***