ROSSAZZURRI IN GIRO: Costantino verso il ritorno a Catania per poi trovare nuova sistemazione

Nei giorni scorsi abbiamo evidenziato la possibilità concreta che Rocco Costantino lasciasse la Lucchese, facendo ritorno al Catania. Giungono conferme in questo senso. Su sport.quotidiano.net si legge proprio che l’attaccante, autore di soli due gol in rossonero, è destinato a lasciare Lucca e viene dato per sicuro il ritorno alla casa-madre per poi trovare nuova sistemazione altrove. La Pro Vercelli sarebbe tra i vari club interessati alla punta classe 1990, che scalpita per risollevarsi nella seconda parte del campionato.

