SERIE C: pari a Monopoli, vince il Sorrento. Tutti i risultati e come cambia la classifica

Va in archivio la 17a Giornata del girone C di Serie C con i posticipi Monopoli-Avellino e Sorrento-Giugliano. Nel primo caso, Avellino avanti con De Cristofaro e pareggio di Yabrè; nel secondo, acuto del Sorrento per 3-0 ai danni del Giugliano grazie ai gol di Cuccurullo, Di Somma e Musso. Riepiloghiamo tutti i risultati e i marcatori delle partite giocate con la classifica aggiornata:

RISULTATI

Benevento 1-1 Audace Cerignola

58′ Visentin aut. (B), 62′ Jallow (C)

Casertana 0-0 Potenza

Catania 1-1 Cavese

26′ Stoppa rig. (CAT), 74′ Fella (CAV)

Foggia 1-1 Crotone

15′ Murano (F), 18′ Oviszach (C)

Juventus Next Gen 2-1 Taranto

10′ Semedo (J), 35′ Macca (J), 78′ Speranza (T)

Latina 2-0 AZ Picerno

8′ Ndoj, 45’+3 Di Renzo

Monopoli 1-1 Avellino

17′ De Cristofaro (A), 37′ Yabrè (M)

Sorrento 3-0 Giugliano

14′ Cuccurullo, 18′ Di Somma, 84′ Musso

Team Altamura 2-1 Trapani

33′ Simone (A), 65′ Rolando (A), 67′ Fall (T)

Turris 1-2 ACR Messina

6′ Casarini (T), 22′ Cocetta aut. (M), 25′ Anatriello (M)

CLASSIFICA

1. Benevento 34

2. Audace Cerignola 30

3. Monopoli 29

4. Sorrento 27

5. Avellino 26

6. Crotone 26

7. Potenza 26

8. AZ Picerno 25

9. Catania 25 (-1)

10. Giugliano 24

11. Trapani 24

12. Team Altamura 22

13. Cavese 21

14. Foggia 18

15. Casertana 17

16. Latina 17

17. ACR Messina 16

18. Turris 11 (-5)

19. Juventus Next Gen 11

20. Taranto 3 (-10)

