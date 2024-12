SERIE C: Trapani e Foggia non vanno oltre il pari, come cambia la classifica

Il posticipo di lunedì sera in programma allo stadio “Provinciale” archivia la 20a Giornata del girone C di Serie C. Trapani e Foggia non si sono fatte male, pareggiando a reti bianche. Vediamo come cambia la classifica del raggruppamento meridionale riepilogando anche risultati e marcatori di tutti gli incontri disputati:

RISULTATI

Audace Cerignola 3-3 Juventus Next Gen

11′ Palumbo (J), 29′ Visentin (A), 35′ Tascone (A), 61′ Salvemini (A), 69′ Afena-Gyan (J), 87′ Semedo (J)

Avellino 1-0 AZ Picerno

42′ Cionek

Casertana 0-2 Latina

57′ Vona, 88′ Riccardi

Catania 4-0 Sorrento

73′ Inglese, 77′ Stoppa, 87′ Inglese, 90’+2 Inglese

Cavese 1-2 Benevento

5′ Manconi (B), 18′ Perlingieri (B), 66′ Saio (C)

Monopoli 3-0 Turris

7′ Angileri, 67′ Grandolfo, 84′ Grandolfo

Potenza 2-1 ACR Messina

15′ Petrungaro (M), 67′ Rosafio (P), 77′ Castorani (P)

Taranto 0-2 Giugliano

79′ Giorgione, 82′ Masala

Team Altamura 1-3 Crotone

11′ Tumminello (C), 19′ Oviszach (C), 55′ Minesso (T), 76′ Tumminello (C)

Trapani 0-0 Foggia

CLASSIFICA

1. Benevento 40

2. Monopoli 38

3. Potenza 35

4. Avellino 35

5. Audace Cerignola 35

6. Crotone 32

7. Catania 31 (-1)

8. Giugliano 30

9. AZ Picerno 28

10. Trapani 28

11. Sorrento 27

12. Foggia 25

13. Cavese 24

14. Team Altamura 23

15. Latina 20

16. Casertana 20

17. Juventus Next Gen 18

18. ACR Messina 16

19. Turris 11 (-5)

20. Taranto 3 (-10)

