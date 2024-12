SERIE C: Turris, rischio esclusione dal campionato sempre più serio

Il tempo passa, calciatori e tifosi della Turris tremano dinnanzi alla possibilità che si materializzi l’incubo esclusione dal campionato. A pochi giorni dal 16 dicembre – entro cui vanno pagati stipendi e contributi – si teme di non trovare una via d’uscita. Martedì il massimo dirigente Ettore Capriola aveva promesso che avrebbe pagato tutto, ma il giorno dopo ci ha pensato la squadra a prendere posizione e a chiarire lo stato delle cose convocando la stampa.

Gli ultimi aggiornamenti non inducono all’ottimismo. Al momento, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoturris.it, non è stato ancora saldato il 75% delle spettanze del bimestre settembre-ottobre. La radiazione può essere scongiurata solo rispettando la scadenza attuale e saldando il pregresso per un totale di 560mila euro. Da trovare nel giro di cinque giorni, ma non va dimenticato che di mezzo c’è anche il weekend che riduce inevitabilmente il tempo a disposizione.

