VERSO CATANIA-SORRENTO: domenica sarà ancora Adamonis a difendere i pali rossazzurri

Martedì sera è stato ufficializzato dal Catania l’ingaggio di Alessandro Farroni. Il portiere classe 1997, vecchia conoscenza di mister Toscano, ha già cominciato ad allenarsi con la squadra. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi che potesse giocare da subito, in vista dell’ultimo match del 2024 contro il Sorrento. In realtà, sulla base di quanto stabiliscono le norme organizzative interne federali (NOIF) della FIGC, è opportuno precisare che l’estremo difensore ex Reggina potrà essere utilizzato in competizioni ufficiali a partire dal 2 gennaio 2025. Domenica, considerando l’infortunio di Klavs Bethers che si è operato a Villa Stuart, toccherà pertanto ancora a Marius Adamonis difendere i pali rossazzurri dopo essere stato protagonista in negativo nella sconfitta interna contro il Potenza ed in precedenti occasioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***