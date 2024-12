VERSO TARANTO-CATANIA: bilancio precedenti in Puglia, nel 2002 lo 0-0 che spalancò le porte della B

Si ripropone la sfida storica tra Taranto e Catania. Confronti ricorrenti tra le due squadre si ebbero a partire dagli anni Trenta del Novecento (periodo in cui si fanno risalire le prime tre affermazioni etnee in casa tarantina), fino ai giorni nostri.

I toni della contesa si accesero in modo particolare nella stagione 2001-02 in occasione della finale play-off di Serie C1. Dopo l’1-0 maturato nella gara d’andata (gol di Michele Fini), al ritorno un Catania “eroico” resistette per 90′ minuti agli attacchi della formazione di casa e al fischio finale dell’arbitro Mazzoleni poté festeggiare l’avvenuto traguardo della promozione. La formazione rossazzurra tornava in Serie B dopo 15 anni di tribolazioni, culminati nell’esclusione dal professionismo nell’estate 1993 e la difficile risalita dai dilettanti.

Successivamente, due ulteriori confronti in Coppa Italia e Serie C videro uscire vittoriosi dal campo i tarantini. Il penultimo match disputato dal Catania a Taranto risale al 2021, quando i rossazzurri di Francesco Baldini cedettero l’intera posta in pieno recupero, al termine di una gara scoppiettante caratterizzata dalla realizzazione di 5 reti. Giovinco portò in vantaggio il Taranto, poi raddoppio di Civilleri (57′), marcature di Sipos (61′) e Moro (71′ su rigore), prima del beffardo 3-2 di Bellocq. La scorsa stagione, invece, vinse 1-0 il Taranto di Eziolino Capuano grazie alla rete siglata da De Marchi nelle battute iniziali contro il Catania di Lucarelli.

32 le partite giocate in terra pugliese, poco più della metà nel campionato cadetto. Il computo dei precedenti arride alla squadra di casa, vittoriosa in 15 occasioni a fronte di 12 pareggi e 5 affermazioni etnee. L’ultimo successo del Catania allo “Iacovone” risale al 20 ottobre 1996: campionato di Serie C2. La squadra all’epoca guidata da mister Angelo Busetta espugnò l’impianto tarantino in virtù del gol siglato da Umberto Brutto nel secondo tempo. La vittoria antecedente alla suddetta risale invece al 15 maggio 1960, quando i rossazzurri allenati da Carmelo Di Bella vinsero 2-3 con reti di Alvaro Biagini (doppietta) e Memo Prenna.

BILANCIO PRECEDENTI NEL DETTAGLIO:

Vittorie Taranto: 15

Pareggi: 12

Vittorie Catania: 5

Gol Taranto: 36

Gol Catania: 22

Prima Divisione 1931-32 Taranto 1-0 SS Catania

65′ De Lorenzo

Serie B 1935-36 Taranto 3-1 SS Catania

4′ Comar (T), 33′ Coccolo (T), 42′ Spanghero (T), 68′ Stella (C)

Serie C 1938-39 Taranto 0-1 AFC Catania

3′ Antolini

Serie C 1940-41 Taranto 0-2 AFC Catania

52′ Di Bella, 84′ Di Bella

Serie C 1941-42 Taranto 1-2 AFC Catania

35′ Molinari (T), 48′ Presselli (C), 65′ Presselli rig. (C)

Serie B 1949-50 Taranto 2-1 Catania

5′ Toncelli (T), 50′ Pierini (C), 79′ Margiotta (T)

Serie B 1955-56 Taranto 0-0 Catania

Serie B 1956-57 Taranto 2-1 Catania

9′ Stabellini aut. (C), 18′ Darin (T), 33′ Bordignon rig. (T)

Serie B 1957-58 Taranto 1-0 Catania

12′ Gianmarinaro

Serie B 1958-59 Taranto 1-0 Catania

33′ Gianmarinaro

Serie B 1959-60 Taranto 2-3 Catania

13′ Ferrarese (T), 17′ Biagini (C), 53′ Prenna (C), 59′ Biagioli (T), 75′ Biagini (C)

Serie B 1969-70 Taranto 0-0 Catania

Serie B 1971-72 Taranto 1-1 Catania

4′ Bonfanti (C), 20′ Beretti (T)

Serie B 1972-73 Taranto 0-0 Catania

Serie B 1973-74 Taranto 3-1 Catania

7′ Panozzo (T), 12′ Lambrugo (T), 59′ Spagnolo (C), 66′ Gagliardelli (T)

Serie B 1975-76 Taranto 1-0 Catania

63′ Romanzini rig.

Serie B 1976-77 Taranto 1-1 Catania

30′ Morra (C), 69′ Selvaggi (T)

Serie B 1980-81 Taranto 0-0 Catania

Serie B 1984-85 Taranto 0-0 Catania

Coppa Italia 1985-86 Taranto 2-1 Catania

18′ Paolucci (T), 58′ Longobardo (C), 89′ Donatelli (T)

Serie B 1986-87 Taranto 1-1 Catania

3′ De Vitis (T), 15′ Allievi (C)

Serie C1 1989-90 Taranto 2-0 Catania

56′ Raggi, 84′ Coppola

Poule Scudetto Dilettanti 1994-95 Taranto 2-0 Catania

63′ Mazzarano, 77′ Aruta

Serie C2 1995-96 Taranto 2-2 Catania

38′ Cipriani rig. (C), 47′ D’Isidoro rig. (C), 85′ Triuzzi (T), 90′ Grillo (T)

Serie C2 1996-97 Taranto 0-1 Catania

58′ Brutto

Coppa Italia Serie C 2000-01 Taranto 1-1 Catania

15′ Riganò (T), 35′ U. Marino (C)

Serie C1 2001-02 Taranto 1-0 Catania

22′ Riganò (T)

Play-Off Serie C1 2001-02 Taranto 0-0 Catania

Coppa Italia 2006-07 Taranto 2-0 Catania

35′ Catania, 84′ Mancini

Lega Pro 2016-17 Taranto 0-0 Catania

Serie C 2021-22 Taranto 3-2 Catania

15′ Giovinco (T), 57′ Civilleri (T), 61′ Sipos (C), 71′ Moro rig. (C), 94′ Bellocq (T)

Serie C 2023-24 Taranto 1-0 Catania

11′ De Marchi

VIDEO: gli highlights di Taranto 0-0 Catania del 2002

