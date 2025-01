ACCADDE OGGI: 2 gennaio 2016, Mascara annuncia l’intenzione di allenare

Uno dei calciatori-simbolo della storia del Calcio Catania, il 2 gennaio 2016 Giuseppe Mascara decide di dire basta al calcio giocato preannunciando di ritirarsi a fine stagione dopo l’avventura allo Scordia (Serie D). L’ex attaccante rossazzurro riceverà ed accetterà con entusiasmo la proposta del Catania di allenare la formazione Under 15 per l’annata 2016-2017. Qui ottiene buoni risultati, nel frattempo supera con esito positivo l’esame da tecnico di seconda categoria UEFA A per allenare fino alla Serie C. Successivamente le esperienze sulle panchine di Giarre, Sancataldese, Biancavilla, Troina, Siracusa e Real Aci. Dallo scorso luglio guida la Primavera del Novara. Continuando a fare gavetta con il sogno nel cassetto di allenare, un giorno, ad alti livelli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***