CALCIO SICILIANO: Messina, Lucarelli (sotto contratto con il Catania) tra i profili valutati per il post Modica

Il Messina sonda il mercato degli allenamento dopo le dimissioni di Giacomo Modica. La Gazzetta del Sud fa il punto della situazione, sottolineando che anche Cristiano Lucarelli, ancora sotto contratto con il Catania, rappresenta un’ipotesi considerata:

“Sul taccuino del ds Domenico Roma sono rimasti 3-4 nomi. Il preferito è Cristiano Lucarelli, che conosce l’ambiente e potrebbe rappresentare quella sorta di elettroshock, anche emotivo, che servirebbe in questo momento. Il tecnico livornese, però, è ancora legato al Catania e per giunta con un contratto abbastanza remunerativo. Soluzione complicata ma non ancora chiusa, oggi l’ultimo contatto decisivo e poi la fumata. Un profilo che piace e tanto, seppur con caratteristiche diverse da Lucarelli, è quello di Roberto Occhiuzzi. Calabrese di Cetraro, la scorsa stagione alla guida del Francavilla sino a febbraio. Altri nomi sono Carmine Gautieri e Vincenzo Cangelosi“.

