CONVOCATI: ventidue rossazzurri a disposizione. Tra gli assenti anche Montalto

In vista della gara interna del Catania con la Juventus Next Gen, valevole per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventidue calciatori. Confermate le indisponibilità preannunciate in conferenza stampa dallo stesso Toscano: out Bethers, Di Gennaro, Luperini e Sturaro. A questi si aggiunge Montalto, alle prese con un affaticamento muscolare. Di seguito gli atleti inseriti nella lista delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 12 Damiano Butano, 13 Alessandro Farroni

DIFENSORI – 3 Alessandro Celli, 16 Alessandro Quaini, 24 Ertijon Gega, 27 Alessio Castellini, 33 Armando Anastasio, 36 Oscar Santo Allegra, 68 Mario Ierardi

CENTROCAMPISTI – 6 Francesco De Rose, 7 Francesco Di Tacchio, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 23 Gabriel Lunetta, 37 Carmelo Forti, 44 Davide Guglielmotti

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 11 Filippo D’Andrea, 21 Matteo Stoppa, 39 Lorenzo Privitera

