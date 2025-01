EX ROSSAZZURRI – Izco: “Catania piazza difficile, serve personalità”

Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex capitano del Catania, oggi operatore di mercato, Mariano Izco: “Il Catania? È una piazza difficile, il cammino è stato altalenante e quando ci sono risultati negativi ti ritrovi in situazioni complicate e serve personalità. La squadra è di livello. Da fuori i calciatori ci sono. Inglese è forte, ho giocato con lui. Sicuramente bisogna fare qualcosa perché i risultati non ci sono. Conosco la piazza: la società ha investito, non so se il mercato possa cambiare tutto”.

