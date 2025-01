QUI CATANIA: più giocatori in scadenza di contratto. La situazione attuale

Riepiloghiamo di seguito la durata dei contratti dei calciatori attualmente in forza al Catania, proprio adesso che inizia il mese che sancisce la riapertura del calciomercato. Spicca la presenza di alcuni giocatori a cui il vincolo contrattuale scadrà a giugno di quest’anno.

Ci riferiamo ai vari Salvatore Monaco, Francesco Rapisarda, Niccolò Zanellato, Gabriel Popovic e Cosimo Chiricò. Contratti in scadenza quest’anno anche per il bomber rossazzurro Roberto Inglese, l’estremo difensore Alessandro Farroni ed il centrocampista ex Cesena Francesco De Rose, ma in questi casi nei termini dell’accordo è prevista un’opzione per il rinnovo. La scadenza più lontana è quella di Alessio Castellini, il quale lo scorso anno ha esteso il vincolo con la società etnea fino a giugno del 2028.

Questa la situazione generale in casa Catania nel dettaglio, ruolo per ruolo:

Portieri

Marius Adamonis – [contratto fino al 2026 con opzione]

Klavs Bethers – [contratto fino al 2026]

Alessandro Farroni – [contratto fino al 2025 con opzione]

Difensori

Armando Anastasio – [contratto fino al 2027]

Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 2027]

Mario Ierardi – [contratto fino al 2026 con opzione]

Alessio Castellini – [contratto fino al 2028]

Alessandro Quaini – [contratto fino al 2026]

Alessandro Raimo – [contratto fino al 2026]

Ertijon Gega – [contratto fino al 2026]

Alessandro Celli – [contratto fino al 2026]

Tommaso Silvestri – [contratto fino al 2026]

Salvatore Monaco – [contratto fino al 2025]

Francesco Rapisarda – [contratto fino al 2025]

Centrocampisti

Davide Guglielmotti – [contratto fino al 2027]

Gabriel Lunetta – [contratto fino al 2027]

Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 2026]

Francesco De Rose – [contratto fino al 2025 con opzione]

Gregorio Luperini – [contratto fino al 2027]

Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 2026]

Stefano Sturaro – [contratto fino al 2026]

Luca Verna – [contratto fino al 2026 con opzione]

Gianluca Carpani – [contratto fino al 2026]

Niccolò Zanellato – [contratto fino al 2025]

Attaccanti

Roberto Inglese – [contratto fino al 2025 con opzione]

Filippo D’Andrea – [contratto fino al 2027]

Matteo Stoppa – [contratto fino al 2027]

Adriano Montalto – [contratto fino al 2026]

Gabriel Popovic – [contratto fino al 2025]

Cosimo Chiricò – [contratto fino al 2025]

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***