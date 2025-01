SERIE C: risultati e classifica. Catania e Trapani sorpassano il Giugliano, cade il Monopoli a Biella

In attesa dei posticipi di lunedì sera a Messina e Torre del Greco, riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi del girone C di Serie C, in occasione della 23a Giornata, con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Avellino 2-1 Cavese

49′ Patierno (A), 50′ Russo (A), 62′ Fella (C)

AZ Picerno 1-1 Catania

64′ Carpani (C), 81′ Petito (P)

Benevento 1-1 Team Altamura

17′ Manconi (B), 42′ Minesso (A)

Foggia 1-0 Latina

50′ Emmausso

Giugliano 1-3 Audace Cerignola

17′ Paolucci (C), 24′ Padula (G), 52′ Coccia (C), 85′ Volpe (C)

Juventus Next Gen 1-0 Monopoli

75′ Palumbo

Sorrento 0-2 Potenza

5′ Felippe, 51′ Caturano

Trapani 3-0 Taranto

12′ Lescano, 49′ Lescano, 77′ Ciotti

LUNEDI’ 20 GENNAIO

20.30, ACR Messina – Crotone

20.30, Turris – Casertana

CLASSIFICA

1. Monopoli 44

2. *Benevento 44

3. Audace Cerignola 42

4. Avellino 40

5. *Potenza 39

6. *Crotone 36

7. AZ Picerno 33

8. Catania 32 (-1)

9. Trapani 32

10. Giugliano 31

11. Cavese 28

12. Sorrento 28

13. Team Altamura 28

14. Foggia 28

15. Juventus Next Gen 27

16. Latina 26

17. *Casertana 20

18. *ACR Messina 19

19. *Turris 12 (-5)

20. Taranto 3 (-10)

*una partita in meno

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***