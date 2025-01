UFFICIALE: Catania, arriva Del Fabro dall’Arezzo

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Arezzo, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dario Del Fabro. Nato ad Alghero (Sassari) il 24 marzo 1995, il difensore è cresciuto calcisticamente nel Cagliari e con la squadra sarda ha debuttato in Serie A nel 2012; in avvio di carriera, ha collezionato 22 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili, partendo dall’under 16 e giungendo all’under 19.

Dopo le parentesi con il Pescara e in Inghilterra con il Leeds, seguite dal rientro a Cagliari, ha vissuto quattro stagioni consecutive in Serie B con Ascoli, Pisa, Novara e Cremonese. Ha indossato poi le maglie della Juventus Next Gen e di quattro club esteri impegnati nei campionati della massima serie: Kilmarnock in Scozia, ADO Den Haag in Olanda, Royal Football Club Seraing in Belgio e, dopo il biennio in B con il Cittadella, Yverdon in Svizzera.

