ULTIM’ORA: a Picerno confermato Farroni in porta

Andrea Dini, neo portiere rossazzurro, scalpita per esordire. Esordio che non arriverà già domenica, quando la formazione di mister Toscano scenderà in campo allo stadio “Donato Curcio” per affrontare il Picerno. Lo stesso allenatore del Catania ha sottolineato di avere la necessità di valutare la prossima settimana la possibilità di schierarlo dal 1′, essendo arrivato da poco in squadra. Partirà, comunque, regolarmente con i compagni per il match in Basilicata.

A Picerno, quindi, sarà riproposto Farroni in porta. Nel momento in cui toccherà a Dini difendere i pali etnei, l’ex estremo difensore del Catanzaro sarà il quinto portiere stagionale impiegato dal Catania dopo Klavs Bethers (attualmente infortunato), Marius Adamonis (ceduto al Sudtirol), Damiano Butano (unica apparizione da imbattuto contro il Sorrento) ed il citato Farroni, primo ingaggio del calciomercato invernale rossazzurro. Dini non gioca in competizioni ufficiali dal lontano 3 marzo 2024, la sconfitta casalinga del Crotone al cospetto del Latina per 3-1 in Serie C.

