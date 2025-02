ACCADDE OGGI: 13 Febbraio 2011, prima vittoria della gestione Simeone a Catania

Quattordici anni fa esatti – il 13 febbraio dell’anno 2011 – l’allora centrocampista Francesco Lodi siglava i primi due gol in maglia rossazzurra. Reti pesantissime che consentirono al Catania di vincere, tra le mura amiche, una partita che sembrava destinata a regalare un pomeriggio di grande amarezza ai tifosi etnei. Avversario il Lecce in occasione di una sfida salvezza estremamente delicata in Serie A.

Silvestre portò in vantaggio il Catania targato Simeone poco prima dell’intervallo, l’ex Jeda e Munari capovolsero il risultato nel secondo tempo ma, a dieci minuti dal 90’, furono costretti ad inchinarsi di fronte alle magie di Lodi, autore di una doppietta direttamente da calcio di punizione che fece impazzire il “Massimino” per il 3-2 finale. Fu anche la prima vittoria della gestione Diego Pablo Simeone sulla panchina catanese.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO INCONTRO

Catania (4-2-3-1): Andujar; Schelotto, Spolli, Silvestre, Capuano (20′ Terlizzi); Sciacca (53′ Morimoto), Ledesma; Gomez, Ricchiuti, Llama (46′ Lodi); Maxi Lopez.

A disp.: Kosicky, Augustyn, Carboni, Martinho. All.: Simeone.

Lecce (4-3-2-1): Rosati; Donati (52′ Rispoli), Gustavo, Ferrario, Brivio; Munari, Vives (90′ Corvia), Giacomazzi; Grossmuller (77′ Mesbah), Olivera; Jeda.

A disp.: Benassi, Bertolacci, Piatti, Chevanton. All.: De Canio.

Marcatori: 47′ p.t. Silvestre (Ca), 56′ Jeda (Le), 61′ Munari (Le), 80′, 85′ Lodi (Ca).

Ammoniti: Maxi Lopez (Ca), Donati, Rispoli, Jeda, Gustavo, Olivera, Vives (Le).

Espulsi: Giacomazzi (Le) per proteste dopo la fine della partita.

