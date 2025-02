ACCADDE OGGI: 14 febbraio 2012, nel giorno di San Valentino Spolli rinnova l’amore per i colori rossazzurri

Approdato ufficialmente a Catania il 24 luglio 2009 Nicolas Spolli, difensore cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys, è stato uno dei giocatori-bandiera della squadra rossazzurra. A suo tempo firmò un contratto di durata quinquennale con la società del presidente Pulvirenti ed il 14 febbraio 2012, proprio nel giorno di San Valentino, trovò l’accordo per il rinnovo del contratto. E lo fece senza alcuna esitazione, dimostrando grande attaccamento alla maglia. Le oltre 150 apparizioni sommate confermano lo splendido legame con Catania ed il Catania.

Anni fa ci fu la possibilità di un ritorno di Spolli, che in rossazzurro ha militato anche in Serie B, ma l’argentino con estrema sincerità ha preferito appendere le scarpette al chiodo perchè non si sentiva al 100% delle condizioni fisiche. E’ stata anche una forma di rispetto verso i tifosi etnei, non potendo garantire il massimo delle sue prestazioni. Adesso lavora per conto di una società di procuratori sportivi che opera a livello internazionale. Lavoro e passione s’intrecciano per Spolli, che è sempre stato attratto dall’idea di fare scouting.

