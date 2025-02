ACCADDE OGGI: 26 febbraio 2012, eurogol di Marchese a Catania

In un’intervista rilasciata nel 2024 ne ha parlato lo stesso Giovanni Marchese. Il 26 febbraio di tredici anni fa, giornata da incorniciare per l’ex terzino che realizzò il suo secondo gol in Serie A e con la maglia del Catania contribuendo ad una preziosa vittoria. Gli etnei affondarono il Novara allora guidato da Emiliano Mondonico con il risultato di 3-1 allo Stadio “Angelo Massimino”.

Marchese entrò a far parte del tabellino dei marcatori siglando una rete straordinaria, tra le più belle dell’intero campionato di Serie A 2011/2012. Eurogol a coronamento di una prestazione coi fiocchi per il Catania e l’allora rossazzurro, che attraversava il momento più felice della propria carriera da calciatore venendo considerato uno dei terzini più interessanti del panorama calcistico nazionale.

VIDEO: l’eurogol di Marchese

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***