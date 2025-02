ACCADDE OGGI (Video): 27 febbraio 2011, il Catania di Simeone affonda il Genoa tra mille emozioni

Vittoria al cardiopalma per il Catania in Serie A

27 febbraio 2011, parliamo dunque di quattordici anni fa. Anticipo della 27/a giornata del campionato di Serie A vinto con il risultato di 2-1 dal Catania. Avversario allo stadio “Angelo Massimino” il Genoa allora guidato da Davide Ballardini. Non fu una vittoria agevole per i rossazzurri, che dovettero sudarsi fino in fondo la conquista dei tre punti. Sedeva sulla panchina etnea il ‘Cholo’ Simeone, al suo secondo successo da tecnico del Catania.

Floro Flores portò in vantaggio il Grifone nel primo tempo (gol in netta posizione di fuorigioco non ravvisata dall’arbitro). I padroni di casa risposero dopo l’intervallo con Maxi Lopez e Bergessio (prima firma in Italia per l’argentino), poi ci pensò Andujar a rivelarsi decisivo ai fini del risultato parando un calcio di rigore al centrocampista portoghese Veloso. Alta tensione sul rettangolo verde: espulsi Criscito, Ballardini, Floro Flores e Augustyn.

VIDEO: Catania – Genoa, gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

Tabellino incontro

MARCATORI: 19′ Floro Flores (G); 51′ Maxi Lopez (C), 56′ Bergessio (C)

CATANIA (4-3-1-2): Andujar, Potenza (al 1′ st. Schelotto), Augustyn, Silvestre, Alvarez; Carboni, Ledesma (al 1′ st. Ricchiuti), Lodi; Gomez (al 34′ st. Marchese), Maxi Lopez, Bergessio. All. Simeone.

GENOA (4-4-2): Eduardo, Mesto, Dainelli, Kaladze, Moretti (al 7′ st. Antonelli); Rossi, Kucka (al 12′ st. Paloschi), Veloso, Criscito; Palacio, Floro Flores (al 24′ st. Jankovic). All. Ballardini.

ARBITRO: Giannoccaro di Lecce

AMMONITI: Veloso, Moretti, Potenza, Bergessio, Augustyn

ESPULSI: al 22′ st. Criscito, al 23′ st. Floro Flores e il tecnico Ballardini dalla panchina, al 30′ st. Augustyn

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***