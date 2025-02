A MENTE FREDDA | Catania in campo con troppa sufficienza. Criticità strutturali e lacune

“Vorrei ma non posso”. In più di un’occasione abbiamo riproposto questa frase per sintetizzare la stagione del Catania. Da un lato la volontà, esplicitata a parole, di effettuare il tanto atteso salto di qualità confermando le ambizioni d’inizio stagione; dall’altro lo scontrarsi con la realtà, amara, di una piazza ambiziosa sostenuta da un progetto che non decolla con responsabilità condivise. Dal gruppo squadra alla società, passando per lo staff tecnico, mancando basi di robustezza e stabilità.

La stagione prosegue, restano da giocare 10 partite nella regular season, quindi ci sono 30 punti in palio. E si consideri che la classifica può essere stravolta dalle vicende legate alla probabile estromissione di Taranto e Turris. Lungo il percorso è capitato sovente di analizzare i possibili scenari del Catania legati agli equilibri di questo campionato, con la corretta osservazione che basterebbe una serie di vittorie consecutive per avvicinarsi a posizioni di classifica più interessanti. L’obiettivo di trovare continuità, però, viene puntualmente disatteso.

Il Catania fa il passo del gambero. Uno avanti, magari anche due. Poi indietro, inesorabilmente. Finendo nell’anonimato. Dalla seconda metà del girone d’andata ad oggi, l’andamento della squadra di Toscano si conferma deficitario. Anzi, l’allarme suona sempre più incessante man mano che l’emergenza infortuni cresce. Questo comporta nuove difficoltà nella misura in cui l’allenatore cerca di mettere in campo un undici competitivo ma deve adattare più interpreti in più ruoli con pochi cambi a disposizione.

A questo si aggiungono le criticità strutturali di un organico che appare non adeguatamente rinforzato a gennaio ed una mentalità che mister Toscano fatica ad inculcare ai propri calciatori, con meccanismi di gioco non consolidati, troppa sufficienza, lacune ed errori tecnici in campo. Da tempo si sono perse le tracce della difesa granitica e del centrocampo organizzato e solido che avevamo apprezzato nelle battute iniziali del campionato.

Dall’improvvisa mancata operatività del Direttore Sportivo Faggiano in poi è come se si fossero rotti gli argini, non riuscendo a porvi i giusti rimedi. Da qualche giorno il Catania lamenta presunti torti arbitrali. Il club ha alzato la voce e continua a farlo dopo il doppio turno di squalifica inflitto a Matteo Stoppa. Può essere che in più di un’occasione tali episodi abbiano avuto un’incidenza negativa, ma da soli non giustificano un cammino ben al di sotto delle aspettative e per questo oggetto di critiche, anche feroci.

Urge individuare tutte le piste praticabili per fermare la serie fin qui inarrestabile di infortuni (il vice presidente Grella ha lasciato intendere che tante ‘teste’ potrebbero saltare) ed assumere in campo l’atteggiamento di un Catania che non si limiti a svolgere il compitino, favorendo una maggiore lucidità e ripristinando un livello più alto di concentrazione e attenzione. Perchè, al netto delle numerose defezioni e delle problematiche incontrate in sede di mercato, da questa squadra è lecito attendersi altro.

