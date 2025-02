ACCADDE OGGI: 25 febbraio 2006, il Catania di Marino continua a volare

25 febbraio 2006. Il Catania prosegue la “caccia” alla Serie A conquistando la settima vittoria esterna in campionato ed il settimo risultato utile consecutivo. Nella trentesima giornata di Serie B, la formazione di Pasquale Marino – sostenuta da un gran numero di tifosi al seguito – ribadisce la propria leadership (57 punti) andando a vincere per 2-0 sul difficile campo di Vicenza.

Pur senza la disponibilità di un giocatore importante come Roberto De Zerbi, gli etnei dominano la prima frazione passando in vantaggio con un super Mattia Biso. Giuseppe Mascara chiude il conto nel recupero. Successo fondamentale per la squadra rossazzurra che concede poco e niente al Vicenza, diverte ed incamera punti sempre più importanti verso il tanto atteso salto nella massima categoria.

VIDEO: i gol del Catania a Vicenza

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

