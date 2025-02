ALLEGRETTO: dopo cinque stagioni in Basilicata arriva il salto di qualità

Da venerdì Andrea Allegretto è ufficialmente un nuovo giocatore del Catania. Il difensore centrale classe 2001 rappresenta un innesto molto valido per il reparto arretrato. Un tassello che mister Giuseppe Raffaele, ex rossazzurro ed attuale allenatore dell’Audace Cerignola, ha definito nei giorni scorsi “un elemento dotato di una buona struttura che possiede un bel piede, intelligente, pulito nelle uscite”.

Dalla scorsa estate il ragazzo nativo di Pozzuoli ha attirato l’attenzione di club di rilievo, che hanno seguito un percorso calcistico costantemente in crescita. Allegretto si è formato nelle giovanili di SPAL e Bari, per poi debuttare in Serie D, dividendosi tra Casarano e Olympia Agnonese. La svolta nella carriera del difensore è arrivata con il trasferimento al Picerno, sempre in D, dove ha contribuito alla vittoria del campionato. Negli ultimi anni Allegretto si è affermato in C collezionando 78 presenze.

Società ambiziose come Padova e Avellino erano sulle sue tracce, in Serie B la Reggiana ha monitorato la situazione (fonte TuttoMercatoWeb). Nella sessione invernale del calciomercato si è fiondato il Catania su di lui, l’AZ Picerno ha dato segnali di apertura al trasferimento e la società rossazzurra ha colto l’opportunità.

L’idea del Catania sarebbe stata quella di prelevare dai lucani anche il laterale destro Gabriele Pagliai, se ne riparlerà a fine stagione. Intanto gli etnei si accontentano di Allegretto, profilo di sicuro interesse che può dare un contributo importante alla causa del Catania. Per il difensore di 24 anni arriva il salto di qualità in una grande piazza del calcio italiano: occasione da sfruttare, dimostrando di poter fare bene in un contesto molto più esigente.

