ARAGOLAZA (ex allenatore Castellini): “Leader silenzioso. Essere capitano a Catania non è da tutti”

Gustavo Aragolaza, tecnico che ha allenato Alessio Castellini nelle giovanili del Brescia, parla del difensore che il Catania ha ceduto nella finestra invernale del calciomercato al Pisa, ai microfoni di pianetaserieb.it:

“È un giocatore polivalente, perché gioca in più ruoli. Ha una qualità incredibile ad essere un difensore. Io l’ho adattato a difensore centrale perché avevo bisogno di lui e ha giocato alla grande. Usa molto bene entrambi i piedi, a volte non sai se è destro o sinistro. Ha personalità ed è tosto, aggressivo sportivamente, quando deve giocare. A livello caratteriale è un leader silenzioso. Lui aiutava sempre il bisognoso ed era il primo sempre in tutto. È un ragazzo che ha molta testa e anche a livello extracalcistico si è comportato molto bene. Essere capitano a Catania non è da tutti e se l’è guadagnato lui. La fascia di capitano devi meritartela. L’ho sentito da poco, quando è andato a Pisa. È molto contento”.

