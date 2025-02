AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. De Rose out. Dalmonte, Frisenna e Del Fabro in campo

Le formazioni ufficiali di Audace Cerignola e Catania, avversarie allo stadio “Domenico Monterisi” per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Spazio dal 1′ ai neo acquisti Del Fabro, Frisenna e Dalmonte. Montalto e Allegretto partono dalla panchina. De Rose indisponibile causa febbre. Tra le fila degli ofantini spazio in campo per D’Andrea, attaccante che il Catania ha ceduto recentemente alla squadra allenata da Raffaele.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Achik; D’Andrea, Salvemini.

A disp. di Raffaele: Saracco, Russo, Gonnelli, Ligi, Ianzano, Velasquez, Carrozza, Nicolao, Bianchini, McJannet, Sainz-Maza, Volpe, Faggioli.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Quaini, Del Fabro, Castellini (C); Guglielmotti, Di Tacchio (VC), Frisenna, Anastasio; Jimenez, Dalmonte; Inglese.

A disp. di Toscano: Butano, Ierardi, Gega, Allegretto, Forti, Raimo, Corallo, Montalto.

