AUDACE CERIGNOLA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro l’Audace Cerignola allo stadio “Domenico Monterisi” per la 25a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo essere usciti vittoriosi dal confronto interno col Giugliano, cadono al cospetto della squadra allenata da Raffaele.

2-0 il risultato finale. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con poche occasioni sia da una parte che dall’altra e ritmi poco elevati. Nel corso della ripresa il Catania paga l’inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Frisenna e subisce le reti che premiano gli ofantini. Al 59′ Salvemini sblocca il match sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il raddoppio si concretizza al minuto 68′ con un gran gol di Capomaggio. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Audace Cerignola 2-0 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

