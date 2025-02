AVV. CARBONE: “Catania, squadra scadente frutto di un mercato scadente perseverando negli errori”

Così l’avvocato Fabrizio Carbone, tifoso, esperto in materia sportiva e componente – tra l’altro – dell’Associazione Catania Rossazzurra nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“Situazione infortuni? La frase di Grella ‘Se non mi trovano una soluzione, troverò chi la troverà per loro’ credo sia la parte più pregna di significato dell’intervento del vice presidente e la condivido, non ne condivido invece l’esternazione in pubblico perchè i panni sporchi si lavano in famiglia. Se si infortunano tutti durante gli allenamenti con il 90% di problemi di natura muscolare e non traumatica evidentemente c’è qualcosa che non va, sono loro che devono trovare le cause e rimuoverle. Da questo punto di vista intervengano presto e bene perchè è davvero inspiegabile che non si abbia mai la possibilità di avere gli stessi giocatori in distinta. Questo argomento lo dovevano approfondire molto tempo prima”.

“Rimango abbastanza sorpreso e perplesso circa l’intervento di Grella sugli arbitri. Grella è persona perbene, professionista che ci mette davvero l’anima, capisco la sua frustrazione e la rispetto perchè non riesce a cogliere i frutti di un lavoro ma siamo in C e gli arbitri sono mediocri. A prescindere dall’episodio del rigore e dell’espulsione di Stoppa, era il minuto 86 ed il Catania stava pareggiando 1-1 ad Altamura. Quando si va a parlare di arbitraggi, significa che sei alla frutta con gli argomenti“.

“Il Catania sta dimostrando di essere una squadra scadente frutto di un mercato scadente. Grella è stufo ma noi siamo più stufi di lui di assistere ogni settimana ad uno spettacolo indecoroso per la città di Catania. Il Catania non si può presentare con una formazione del genere. Le responsabilità sono anche di Toscano, di tutti. Dal presidente fino allo staff sanitario. Andare a puntare il focus sugli arbitraggi è l’ultima spiaggia di chi, probabilmente, non ha più argomenti per giustificare la seconda stagione fallimentare”.

“Nessuno mette in dubbio il sacrificio anche in termini economici, ma spendere tanti denari male, per giunta con la penalizzazione che oltre al dato della classifica è umiliante per una proprietà così munifica, aggrava la situazione. Grella dice che lo staff sanitario non è in grado di risolvere i problemi per infortuni, ma al tempo stesso lo staff dirigenziale non è in grado di gestire una società di calcio espressione della nona città d’Italia“.

“Il vice presidente ci spieghi di cosa si occupano Carrozzi, Tucker e altre figure, quando arriverà il nuovo Direttore Generale e quali saranno le intenzioni per l’anno prossimo. Ribadisco la stima ed il rispetto che nutro nei confronti di Grella – lui sa quanto lo stimo e non è una cosa personale – ma come non va lo staff sanitario non va lo staff dirigenziale. Questa non è la mia opinione ma il campionato ha consegnato per il secondo anno di fila una squadra scadente, perseverando negli errori. Mi auguro che vincano i playoff ma ci devono spiegare come intervenire nella predisposizione di uno staff intero che funzioni, perchè un altro anno con queste prospettive la città di Catania non lo merita“.

“Catania-Foggia? Il Catania sarà ancora una volta con gli uomini contati, speriamo che al di là del risultato – è importante vincere – speriamo si ritrovi un minimo di compattezza fra ambiente e società, ma questo può accadere solo se chi va in campo lo fa nel modo giusto, intanto esprimendo un minimo di gioco”.

