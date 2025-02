BONFANTI: 82 anni fa nacque l’ex attaccante rossazzurro, si spense nel 2016

Il 25 febbraio 1943, 82 anni fa esatti, nacque Aquilino Bonfanti. Il Catania pianse la sua scomparsa a Montecatini Terme il 12 aprile del 2016, all’età di 73 anni a seguito di una polmonite, poco dopo essere stato operato al pancreas. Bonfanti fu indimenticabile protagonista della promozione in Serie A conquistata nel 1970: l’attaccante milanese, autentico trascinatore, si laureò capocannoniere del torneo cadetto con 13 reti in 34 partite, realizzando una doppietta nel corso della gara decisiva disputata il 14 giugno 1970, Reggina-Catania 1-3.

Come riportato dal volume “Tutto il Catania minuto per minuto”, l’allora tecnico Egizio Rubino nel costruire la squadra per la stagione di Serie B 1969/70 richiese espressamente un giocatore dalle caratteristiche di Bonfanti: «Presidente, mi prenda soltanto un attaccante di movimento con un dribbling rapido e dal tiro secco. Con un uomo d’area in grado di abbinare la potenza alla precisione, siamo a cavallo». Ala sinistra dotata di talento, intelligenza calcistica e generosità, scrisse dal 1969 al 1972 una pagina importante della storia del club etneo; complessivamente, in maglia rossazzurra, Aquilino Bonfanti collezionò 111 presenze, firmando 28 reti (5 in Serie A, 22 in Serie B ed una in Coppa Italia).

