CALCIO CATANESE – Campanella: “Catania, non si può nascondere la realtà. Una squadra è vincente al di là di infortuni e squalifiche”

Giovanni Campanella, esperto allenatore catanese attualmente alla guida della Nissa (Serie D), ai microfoni di Futura Gol, trasmissione a cura della redazione di ‘Futura Production’:

“Toscano? Un allenatore che si rispetti, se ha un carattere abbastanza forte, determinato e deciso lo deve trasmettere ai propri giocatori perchè tutte le squadre attingono dal carattere di chi guida. Toscano è un tecnico che ha vinto più campionati, tuttavia non sempre le cose vanno per il meglio. La campagna acquisti evidentemente non è stata così felice ma penso che i calciatori li abbia scelti anche Toscano”.

“Se andiamo a vedere il cammino del Catania, non è quello di una squadra costruita per la vittoria del campionato. Tutti questi infortuni pesano, un motivo deve esserci. Bisogna individuare da dove nascono queste situazioni, risolvere a monte un problema abbastanza serio perchè il numero di infortunati è troppo alto”.

“Se una squadra viene costruita per vincere, deve farsi trovare sempre pronta a prescindere da infortuni, squalifiche e da episodi come il rigore ingiustamente non concesso ad Altamura e l’espulsione di Stoppa. Il Catania ha giocato in dieci uomini ma anche in inferiorità numerica una squadra può vincere, secondo me Grella ha sbagliato a rilasciare quelle dichiarazioni perchè ci sono le sedi opportune per farlo. Ed è un’accusa pesante dire che, a seguito di episodi arbitrali sfavorevoli, la squadra abbia perso più di dieci punti”.

“Non si può nascondere la realtà. Qua si deve dire la verità soprattutto ai tifosi. Io parlo da tifoso del Catania, mi dispiace vedere il Catania in difficoltà e che occupa l’attuale classifica. Io se fossi nella società comincerei a guardare agli errori commessi, cercando subito di correre ai ripari. Il Catania a questo punto si deve concentrare solo ed esclusivamente sull’arrivo ai playoff. E’ l’unica strada da percorrere”.

