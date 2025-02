CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Campionato senza senso. Sono nauseato, è tutta una buffonata”

Taranto e Turris verso l’esclusione? Il presidente del Trapani Valerio Antonini si sfoga attraverso la piattaforma social X. Questo il suo pensiero a riguardo:

“Taranto escluso, Messina da 4 a 6 punti di penalizzazione, Turris ancora in decisione. Queste sembrano essere le decisioni !!! Oltre a spiacevoli problemi di Triestina e Lucchese. A suo tempo già penalizzate altre squadre tra cui il Catania. Il Nostro girone di fatto completamente falsato. Invierò una richiesta formale per avere copia delle fideiussioni emesse a suo tempo da queste società (quelle che attualmente sono in crisi) ed i parametri di bilancio con cui sono state iscritte al campionato e mantenute sino ad oggi. E’ evidente che questa situazione manderà questo campionato in tilt. Un campionato senza senso, con squadre senza soldi mantenute senza motivo, under 23 senza ratio visto che giocano quasi quarantenni! Vergognoso sono nauseato. E’ tutta una BUFFONATA”.

