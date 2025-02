CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Il mazzo è truccato e va fermato, così diventa tutto una presa in giro”

Rispetto delle regole e risoluzione dei problemi che sta vivendo la Serie C con la sempre più probabile esclusione dal campionato di Turris e Trapani. Su questi temi è intervenuto il presidente del Trapani Valerio Antonini attraverso la piattaforma X:

“Chiedo al Presidente Marani di pensare seriamente di fermarci per una settimana. Questo campionato deve avere delle regole precise sennò diventa tutto una presa in giro. Si può ricominciare se: 1) Le squadre che non pagano gli stipendi in regola con le normative vengono escluse dal campionato. 2) Le squadre che non pagano le imposte in regola con le normative vengono escluse dal campionato. Ricominciando dall’ultima serie (serie Eccellenza); noi abbiamo pagato quasi 900,000 euro tra stipendi e imposte nel periodo Novembre – Gennaio. E lo abbiamo fatto perché DOBBIAMO rispettare le regole, rispettare gli impegni con il campionato e con i nostri tifosi”.

“Si rischia oltretutto tra 2 mesi che squadre già salve, avendo certi esempi, possano pensare di evitare di pagare perché potranno salvarsi anche con pochi punti di penalizzazione. È impossibile continuare così, il mazzo è truccato e va fermato. Io sto seriamente pensando a un gesto molto forte come quello di non andare a Messina se la società non proverà di aver pagato le imposte. Lo dico per rispetto anche della gente messinese che è stata tradita in questo modo e che paga regolarmente ed in massa il biglietto per vedere le partite o che voleva fare una colletta per pagare le imposte. Veramente ammirevole”.

“Se non siamo noi presidenti, attenti a tutto e che ci sforziamo per pagare in regola, a far rispettare i regolamenti ed a pretendere che i campionati siano veritieri e non falsati, allora non ci sarà speranza, e le squadre destinate a fallire e i campionati ad essere falsati saranno sempre più numerosi. Ho apprezzato l’intervento del Pres Gravina, e spero che anche lui supporti questa mia presa di posizione e ci aiuti a uscire da questa situazione impossibile. È evidente che è necessaria più avanti a Giugno una riforma totale della serie C (ho proposto diversi spunti e ne parlerò nelle prossime settimane) che oggi così come è ridotta a un campionato impossibile e che solo la bravura del Presidente Marani ha tenuto in piedi fin ora”.

