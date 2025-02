CALCIO SICILIANO – Cissè (ACR Messina): “Vogliamo diventare la prima città calcistica in Sicilia”

Doudou Cissè, nuovo proprietario dell’ACR Messina, si presenta con grandi ambizioni alla piazza:

“Il passato è passato, il club ora ha debiti, abbiamo già iniziato a pagarli. Messina è stata sempre con alti e bassi sul piano economico. Questo deve finire. Prima di promettere dobbiamo pagare gli arretrati. Il club non ha una buona posizione finanziaria. Al momento, alcuni gruppi e famiglie ci hanno sostenuto con 75 milioni di euro. I primi fondi sono già disponibili e da venerdì scorso abbiamo iniziato a stanziare risorse per questa stagione e per la prossima. Messina è come un matrimonio, ci sono momenti belli e difficili, ma noi resteremo qui. Qualunque cosa accada, siamo pronti a lavorare per il futuro del club”.

“Abbiamo un gruppo che scopre talenti. Con diversi partner coinvolti negli Stati Uniti quoteremo alcune nostre società e destineremo gli utili in investimenti, anche nel Messina e sulle strutture. Vogliamo creare un progetto solido e durevole, con l’obiettivo principale di sviluppare i talenti locali. Il club e la città hanno un grandissimo potenziale per storia e numero di abitanti, dobbiamo far tornare la passione. Qui ci sono state grandi partite di Serie A, ne avevo parlato proprio con Vincent Candela: c’erano 40mila persone fisse allo stadio, vogliamo diventare la prima città calcistica qui in Sicilia e portare in alto il Messina. Vogliamo rinnovare il club e quando saremo in serie A vi aspettiamo per riempire lo stadio”.

