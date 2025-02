CALENDARIO: Catania, dopo Altamura via ad un mese intenso. In forse la gara del 12 marzo

Il confronto esterno di sabato pomeriggio con il Team Altamura archivierà il febbraio rossazzurro. Catania che ha inaugurato il mese con la sconfitta di Cerignola per 2-0, prima di mettere sorprendentemente ko il Monopoli (ancora in trasferta) per 1-2 e pareggiare i conti al “Massimino” contro la Casertana (1-1), facendo registrare nuovi passi indietro.

Squadra di Toscano che, dopo il match di Altamura, avrà il suo bel da fare a marzo. Saranno infatti sei gli impegni stagionali previsti per il mese prossimo. Il 2 marzo ritorno al “Massimino” contro il Foggia, altra compagine che ha deluso fin qui le attese ma nelle ultime 15 partite ha raccolto più punti degli etnei (25 contro i 20 del Catania). Sei giorni più tardi, gara esterna sul campo del Latina degli ex Rapisarda e Ndoj, squadra in piena bagarre salvezza.

Successivamente, spazio per l’impegno infrasettimanale tra le mura amiche con la Turris. Ma qui c’è un grosso punto interrogativo perchè, qualora i corallini venissero estromessi dalla competizione, il Catania osserverebbe un turno di riposo. Nelle tre domeniche successive, derby siciliano con l’ACR Messina, disperatamente in lotta per non retrocedere e alle prese con una situazione societaria precipitata negli ultimi giorni dopo il mancato pagamento dei contributi previsti entro la scadenza di lunedì scorso.

In seguito, match casalingo con il Crotone, squadra attualmente nella Top 5 del girone C. Poi, nuovo derby siculo – al “Provinciale” – col Trapani, formazione che ha totalizzato ad oggi lo stesso punteggio in classifica del Catania, 39, ma in realtà i rossazzurri sul campo ne hanno raccolti 40 escludendo la penalizzazione. Insomma sarà un mese di marzo molto intenso per il Catania, oltre che determinante.

MARZO ROSSAZZURRO – LE PARTITE IN PROGRAMMA

02.03. 15:00, Catania – Foggia

08.03. 15:00, Latina – Catania

12.03. 18:30, Catania – Turris (?)

16.03. 19:30, ACR Messina – Catania

23.03. 12:30, Catania – Crotone

30.03. 15:00, Trapani – Catania

