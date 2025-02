CARRETTA (Casertana): “Ottima reazione a Catania, potevamo anche a vincere ma bicchiere mezzo pieno”

L’attaccante della Casertana Mirko Carretta, autore del definitivo 1-1 al “Massimino”, analizza così il punto conseguito contro il Catania:

“C’è la voglia di cercare di fare sempre qualcosa per il bene della squadra. Questo è importante, siamo in Serie C ed è normale commettere errori. Tutti sbagliano. Il bicchiere, a fine partita, è mezzo pieno. Forse qualche giornata fa ci saremmo ritrovati ad uscire sul 2/3-0 per gli avversari, perchè spesso quando siamo andati sotto nel primo tempo abbiamo faticato in questo campionato a reagire. Ultimamente, invece, reagiamo sempre e questo è un grande segnale”.

“Fare risultato qui a Catania non è assolutamente facile, contro una squadra costruita per cercare di vincere il campionato, composta da giocatori importanti, al di là delle difficoltà che anche loro attraversano in questo momento. La Casertana ha avuto un’ottima reazione nella ripresa e potevamo anche vincere tranquillamente, solo che abbiamo fatto le scelte giuste nelle ripartenze e il portiere è stato bravo in un paio di circostanze. Per dare valore a questo grande punto ottenuto sul campo di una grande squadra dovremo giocarci al massimo il derby con l’Avellino. Nessuno qui vuole retrocedere, faremo di tutto a fine anno per festeggiare la permanenza in questa categoria”.

