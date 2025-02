CASA/TRASFERTA: numeri a confronto nel girone C. Catania, squilibrio netto tra gol fatti e subiti al “Massimino” e fuori Sicilia

In attesa del fischio d’inizio della 27a Giornata, diamo uno sguardo alle statistiche del girone C di Serie C per quanto concerne le gare casalinghe ed esterne disputate sin qui dalle squadre partecipanti.

Il Benevento, al di là delle difficoltà attraversate in questa fase, continua ad essere la compagine con più punti incassati tra le mura amiche (28). Divario di 6 lunghezze rispetto al Catania, collocato al quinto posto nella speciale classifica di riferimento (22) dietro Audace Cerignola (23), AZ Picerno (24) e Avellino (24). Trapani, Potenza, Monopoli, Crotone e Juventus Next Gen tutte alle spalle dei rossazzurri a quota 21.

Fuori casa cambia lo scenario. Nello specifico, per il momento, nessuno ha fatto meglio dell’Audace Cerignola che ha raccolto 28 punti. Squadra di Raffaele davanti a Monopoli (27), Crotone (22), Avellino (22), Potenza (21) e Giugliano (20). E il Catania? Etnei a metà classifica con lo stesso punteggio di Trapani e Team Altamura (17), alle spalle del Benevento (18). La Casertana, prossima avversaria dei rossazzurri, lontano dal “Pinto” ha incamerato invece quasi gli stessi punti del Catania (15), a differenza del ruolino di marcia casalingo tra i peggiori del gruppo C con 12 punti, solo Taranto e Turris sul campo hanno raccolto meno dei falchetti nelle gare interne (10).

Per numero di gol fatti in casa Benevento (29), Trapani (25), Potenza (24), Avellino (23) e Crotone (22) sono le squadre più gollifere, mentre il Catania vanta la difesa meno battuta (8 reti al passivo al “Massimino”) al pari dell’Avellino, con AZ Picerno, Cerignola e Monopoli dietro (10). Tuttavia il Catania registra anche il settimo peggiore attacco tra le mura amiche (15) dopo Latina (14), Cavese (13), ACR Messina (13), Turris (9), Casertana (9) e Taranto (7).

Lontano da Catania accade l’opposto per i rossazzurri: difesa spesso perforabile con 21 reti subite, terzo peggior dato del girone dopo ACR Messina (22) e Taranto (42), e secondo attacco più prolifico (25 gol fatti) dopo il Crotone (30). Dati che confermano come la squadra di Toscano non abbia ancora trovato il giusto equilibrio, sia alla ricerca di un “Massimino” da trasformare in fortino e, in generale, di una continuità praticamente sempre venuta meno lungo il percorso lasciando tanti, troppi punti per strada per una lunga serie di errori ed ingenuità.

