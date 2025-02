CATANIA-CASERTANA: ecco le formazioni ufficiali. Celli in campo, Anastasio out

Le formazioni ufficiali di Catania e Casertana, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Rispetto alla precedente apparizione sul campo del Monopoli, tra le fila dei rossazzurri spazio dal 1′ a Celli. Anastasio, inserito nella lista dei convocati, non figura neanche in panchina. Per quanto riguarda la Casertana, l’ex Catania Kontek in campo, mentre l’ex rossazzurro Deli potrebbe entrare a gara in corso.

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Del Fabro, Allegretto; Guglielmotti, Di Tacchio (VC), De Rose (C), Celli; Jimenez; Inglese, De Paoli.

A disp. di Toscano: Farroni, Butano, Quaini, Gega, Raimo, Frisenna, Forti, Luperini, Corallo.

CASERTANA (4-3-3): Zanellati; Heinz, Kontek, Gatti, (VC), Falasca; Llano, Collodel, Damian (C); Egharevba, Vano, Kallon.

A disp. di Pavanel: Pareiko, Velardi, Fabbri, Frison, Bianchi, Deli, Paglino, Proia, Bakayoko, Bunino, Capasso, Carretta.

