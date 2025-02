CATANIA-CASERTANA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro la Casertana allo stadio “Angelo Massimino” per la 27a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo avere ritrovato la vittoria al cospetto del Monopoli in trasferta, tornano a giocare tra le mura amiche non andando oltre il pareggio contro la Casertana.

1-1 il risultato finale. Non una gara bella da vedere, tutt’altro. Spunti di rilievo non se ne sono visti molti sia da una parte che d’altra, meglio i falchetti nella ripresa sfiorando il colpo da tre punti prima del triplice fischio al cospetto di un Catania poco ludico, abbastanza confusionario e prevedibile nello sviluppo della manovra. Etnei avanti al 33′ grazie al calcio di rigore trasformato da Inglese. Al 50′ anche la Casertana va a segno su rigore, autore del gol Carretta.

La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 1-1 Casertana, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

