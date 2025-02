CATANIA FC: “Stoppa, richiesta di accesso agli atti ufficiali di gara”

“Catania Football Club comunica di aver depositato richiesta di accesso agli atti ufficiali di gara in merito al Comunicato Ufficiale 118/DIV, diramato in data odierna dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in funzione di un possibile ricorso avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Matteo Stoppa”. La società rossazzurra, dunque, non sta con le mani in mano e tiene in considerazione l’ipotesi di ricorrere contro la decisione della giustizia sportiva. Ricordiamo che Stoppa è stato fermato per due turni, a seguito del cartellino rosso riportato sul campo del Team Altamura. Chissà se ci saranno quantomeno gli estremi per una riduzione della squalifica.

