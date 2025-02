CATANIA FEMMINILE: derby col Palermo, domenica ingresso libero al “Massimino”

Come già riportato, domenica pomeriggio per il calcio femminile siciliano andrà in scena il derby Catania-Palermo allo stadio “Angelo Massimino”, fischio d’inizio alle 14:30. Per l’occasione sarà possibile assistere alla sfida delle ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi non solo in streaming sul canale ufficiale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti, ma anche in presenza di pubblico. In vista del match, valido per la 18a Giornata del Girone C di Serie C, sarà consentito l’accesso alla Tribuna A dell’impianto sportivo con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata; le porte dello stadio saranno aperte alle ore 13.45.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***