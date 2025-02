CATANIA FEMMINILE: domenica derby col Palermo al “Massimino” e in diretta streaming

Riflettori del calcio femminile siciliano puntati sul derby Catania-Palermo, domenica 9 febbraio alle ore 14:30. Appuntamento in programma in via del tutto eccezionale allo stadio “Angelo Massimino”. Rossazzurre in campo nell’impianto sportivo che ospita solitamente la squadra maschile, impegnata invece fuori casa contro il Monopoli. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Catania Women allenato da Pierpaolo Alderisi sfiderà le rosanero dopo la notizia del sollevamento dall’incarico di collaboratore dell’area tecnica dell’area femminile Giuseppe Scuto. Etnee reduci dalla seconda vittoria consecutiva col Siracusa e tre risultati utile di fila. Le palermitane, invece, arrivano alla sfida con un doppio 4-0 dopo la netta sconfitta sul campo del Trastevere. Palermo attualmente settimo classificato nel girone C di Serie C con 24 punti, mentre il Catania è undicesimo avendo incamerato fin qui 16 punti.

