CATANIA FEMMINILE: pareggio a reti bianche

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Pari a reti bianche, al “Vallefuoco”, per il Catania Women: il pareggio rispecchia un equilibrio anche in termini di occasioni da rete. Le rossazzurre allenate da Pierpaolo Alderisi sfiorano il gol decisivo nel finale, con la conclusione di Veronica Vetere respinta in prossimità della linea. Domenica 23 febbraio, in programma Catania-Nitor Brindisi.



Serie C Femminile – Girone C – Diciannovesima giornata – Domenica 16 febbraio – Stadio “Alberto Vallefuoco”, Mugnano di Napoli (Napoli)



Villaricca-Catania 0-0



Villaricca 1 Balbi; 2 Cammarano, 4 Russo (K), 8 Galluccio (VK) (13°st 22 Coppola, 35°st 28 Tessitore), 9 Bottone (47°st 20 Riccardi), 19 Klai, 24 Napolitano, 27 Abbate, 77 Floro Flores (1°st 16 Ascolese), 88 Conti, 90 Caputo (30°st 11 Illano). A disposizione: 3 Avolio, 17 Stravino, 21 Volpe. Allenatore: Pasquale Migliaccio.



Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri, 7 Basilotta (24°st 19 Sciuto), 10 Cammarata, 17 Brunetti, 18 Picchirallo (27°st 21 Visalli), 22 Musumeci (13°st 5 Fiorile), 23 Di Stefano (VK), 75 Vetere, 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 6 Gaglio, 14 Russo, 42 La Porta. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.



Ammonizioni: Cammarano (V); Fiorile (C).

Arbitro: Davide Di Giuseppe (Frosinone).

Assistenti: Aniello Ferdinando Criscuolo (Castellammare di Stabia) e Nicola Salvati (Ercolano).

Tempi di recupero: pt 1’; st 3’.

