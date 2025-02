CATANIA FEMMINILE: tris di reti al Brindisi

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Catania Women conquista la quinta vittoria stagionale imponendosi per 3-0 sulla Nitor Brindisi. In avvio di gara, Alessia Cammarata sblocca il risultato con una conclusione da fuori area, poi sale in cattedra Marem Ndiongue, autrice di una doppietta. Da domani a giovedì, Josephine Brunetti sarà aggregata alla Nazionale Under 15 in occasione dello stage in programma a Tirrenia. Domenica 9 marzo, in programma Grifone Gialloverde-Catania.

Serie C Femminile – Girone C – Ventesima giornata – Domenica 23 febbraio – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Nitor Brindisi 3-0

Reti: pt 7° Cammarata, 24° Ndiongue; st 20° Ndiongue.

Catania: 32 Trentadue; 4 Lanteri (VK), 6 Gaglio, 10 Cammarata, 14 Russo (30°st 7 Basilotta), 18 Picchirallo (10°st 23 Di Stefano), 19 Sciuto, 21 Visalli (39°st 3 Saraniti), 22 Musumeci (33°st 42 La Porta), 67 Ndiongue (K) (30°st 16 Milazzo), 75 Vetere. A disposizione: 1 Orlando; 2 Pietrini, 9 Vitale, 20 Ferlito. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Nitor Brindisi: 77 Bonaiuto; 2 Padula, 6 Lippolis, 7 Penta, 10 Cavalera, 19 Belo (VK), 20 Coluccia (K), 21 Rotondo, 26 Cinieri, 27 Miani (1°st 9 D’Ambrosio), 33 Abatangelo. A disposizione: 1 Macchia; 5 De Matteis, 13 Rosato, 32 Brescia, 40 Bianco. Allenatore: Vito Sabatelli.

Ammonizione: Di Stefano (C).

Arbitro: Enrico Pasqua (Vibo Valentia).

Assistenti: Nunzio Stefano Leone (Acireale) e Gaetano Cittadino (Acireale).

Tempi di recupero: pt 1’; st 3’.

